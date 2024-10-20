Укус хомяка привел к смерти

В Испании хомяк убил мать двоих детей. В городе Вильярреале домашний хомяк укусил 38-летнюю женщину.

После укуса она почувствовала себя плохо и отправилась в больницу в сопровождении двух несовершеннолетних детей.

Женщина дошла до медицинского центра, но потеряла сознание всего в нескольких метрах от входа. Спасти её не удалось.

Как именно укус грызуна вызвал смерть женщины, сейчас устанавливается.

Издание Daily Mail пишет, что укусы хомяков редко приводят к серьёзным последствиям, но могут вызвать аллергические реакции. В 2007 году британей попал в больницу с анафилактическим шоком после укуса хомяка.