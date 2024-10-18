Офиса президента Южной Кореи уверяет, что солдаты КНДР уже прибыли в Россию, чтобы потом отправиться в Украину. Об этом пишет Reuters.

Было сказано: «КНДР направила войска в Россию, что означает серьезную угрозу безопасности международного сообщества, на которую Сеул ответит всеми доступными средствами».

При этом разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что КНДР принимает участие в войне в Украине и решила отправить 12 тысяч солдат, включая подразделение спецназа.

Уточняется, что КНДР планирует развернуть четыре бригады, включая подразделение спецназа, и что перемещение войск уже началось.

В то же время, президент Южной Кореи Юн Сук Йоль провел внеплановую встречу по безопасности с ключевыми представителями разведки, военных и национальной безопасности, чтобы обсудить участие северокорейских войск в войне России против Украины.

Также офис президента Южной Кореи информирует, что Сеул вместе со своими союзниками внимательно следил за отправкой войск КНДР в Россию с начальных этапов, но он не предоставил никакой разведывательной информации, чтобы подтвердить развертывание войск.

Ранее Буданов спрогнозировал, когда военные КНДР зайдут в Украину.