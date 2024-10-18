Байден сделал важное заявление по поводу поддержки Украины зимой

Президент США Джо Байден сделал важное заявление по поводу Украины. Он обещает нашей стране поддержку грядущей зимой.

Это было сказано в Берлине, куда действующий глава американского государства прилетел для того, чтобы обсудить темы Украины и Ближнего Востока с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Политик говорит: «Зима будет сложной, но нам нельзя сдаваться».

Добавляется: «Мы должны сохранять поддержку, продолжать двигаться вперед, пока Украина не добьется честного длительного мира, соответствующего положениям устава ООН».

При этом Джо Байден поблагодарил власти Германии за помощь нашей стране.

Ранее в США рассказали, что нужно Украине для вступления в НАТО.