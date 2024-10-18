НАПК выявило незаконное обогащение сотрудника СБУ Андрея Носача

Замначальника управления «I» СБУ, бывший начальник СБУ в Харьковской области Андрей Носач подозревается в незаконном обогащении из-за покупки элитной квартиры в столице и двух паркомест

Мониторинг НАПК выявил, что в период после начала полномасштабной российской агрессии Андрей Носач приобрел элитную недвижимость в Киеве – квартиру в жилом комплексе «Джек Хаус» и в придачу к ней два паркоместа. Минимальная цена на квартиры в этом ЖК стартует от 400 тысяч долларов. Такие расходы никак не соответствуют законным доходам офицера СБУ, а также информация о покупке отсутствует в его декларации.

Данная квартира и паркоместа оформлены на жену и тещу Андрея Носача.

На данный момент материалы незаконного обогащения рассматривают прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Андрей Носач долгое время служил под началом руководителя главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма (управление «I») Артема Шило. Шило подозревается в организации схемы завладения почти 100 млн грн на закупках в УЗ. В апреле 2024 года за него внесли залог в размере аж 30 млн грн. До работы на должности руководителя управления центрального аппарата СБУ Артем Шило был советником Офиса Президента.

Как сообщали СМИ, координацию действий Шило ведет один из заместителей руководителя Офиса Президента. А в данном деле именно Артем Шило оказывает давление на САП и НАПК с целью не дать ход расследованию незаконного обогащения Носача.