Ситуация с электричеством в Украине продолжает оставаться очень неприятной

В пятницу, 18 октября, в Украине продолжают сохраняться проблемы с электричеством. О ситуации поведали в «Укрэнерго».

Фиксируются новые обесточивания в трех областях.

Энергетики говорят: «Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 552 населенных пункта».

Добавляется, что в результате боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой и Харьковской областях.

Также по техническим причинам есть обесточенные потребители в Сумской области.

Отмечается, что потребление электроэнергии постепенно растет, что соответствует сезонным показателям.

Сообщается: «Причина роста потребления – дальнейшее снижение температуры воздуха на всей территории Украины и массовое использование обогревателей, в частности – в вечерние часы».

Украинцам говорят, что во время максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Людей просят по возможности пользоваться мощными электроприборами в период эффективной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00.

Ранее в НБУ спрогнозировали, какой будет ситуация с электричеством грядущей зимой.