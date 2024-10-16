Черные шары на пляже Сиднея озадачили местных жителей

Новый генсек НАТО однозначно высказался по поводу войны в Украине
Назван размер мирового государственного долга
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 672 850 солдат
Трамп объяснил, как собирается завершить войну в Украине
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 671 400 солдат
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 670 190 солдат
Зеленский раскрыл детали переговоров в Ватикане
Объявлен лауреат Нобелевской премии мира-2024
Зеленский прибыл на переговоры в Ватикан
Российские войска продвинулись на Курщине, — ISW