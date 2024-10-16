Черные шары на пляже Сиднея озадачили местных жителей

Пляж в Сиднее закрыли из-за черных шаров неизвестного происхождения. Что это, пока никто не понимает.

Муниципалитет района Рэндвик установил, что объекты выбросило на берег, и принял решение закрыть общественное место до тех пор, пока аварийные службы не соберут все шары.

«Такое происшествие зафиксировано у нас впервые, и сейчас мы принимаем меры для безопасного сбора и вывоза обнаруженных объектов с пляжа, осматриваем окрестности», — уточнили власти австралийского города.

Часть собранных черных предметов отправили на изучение в управление охраны окружающей среды.