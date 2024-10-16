Предполагаемый владелец скандального telegram-канала «Джокер» Роман Кравец продолжает вымогать деньги и терроризировать украинский бизнес, – экс-нардеп Игорь Мосийчук

В своем недавнем расследовании журналисты hromadske показали, как живет предполагаемый владелец скандально известного telegram-канала «Джокер». Элитные автомобили и беспрепятственный выезд из Украины, проживание в дорогих отелях и, конечно, никакой войны и мобилизации, утверждают журналисты.

Роман Кравец, используя свой telegram-канал «Джокер», якобы продолжает заниматься шантажом украинского бизнеса, компаний и отдельных лиц. Об этом в своем telegram-канале пишет экс-нардеп Игорь Мосийчук, который также записал сегодня видеообращение.

«Админ краденого тг-канала «Джокер», аферист, шантажист и просто ху..ос … Роман Кравец решил на пару с контробандистом Сеяром Куршутовым меня пошантажировать для чего атакуют владельца компании «Арбер», где работает моя дорогая теща!», - пишет Игорь Мосийчук, добавляя, что у него ничего не получится, а сам Роман Кравець скоро якобы поселится в Лукьяновском СИЗО.

Также экс-нардеп отмечает, что уже пообщался с руководством Бюро экономической безопасности (БЭБ), где его заверили, что «они не мальчики по вызову Романа Кравца». Но как только в СМИ появляется информация в отношении руководства БЕБ, а именно Ткачука, который якобы совершил кровавое ДТП, сбив молодую девушку и оставив ее без ног, пытаясь его «порешать», сразу якобы появлятется Кравец с пиаром Ткачука и компании.

В прошлом месяце Мосийчук опубликовал пост о том, что после отъезда Госсекретаря США Энтони Блинкена Офис президента якобы дал задание главам фракции «Слуга народа» почистить списки от разных сомнительных элементов: "Под эту же чистку попадает 153-й номер в списках Слуг народа, админ тг-канала «Джокер» Роман Кравец".

Ранее американская табачная компания Philip Morris International (PMI) пожаловалась правительству США на предмет наложения персональных санкций на предполагаемого владельца телеграмм-канала «Джокер», «Слугу народа» Романа Кравца и представителей нескольких правоохранительных структур, якобы задействованных в схеме по рейдерству компании, системно препятствующих предпринимательской деятельности бизнеса и оскорбляют многолетнюю репутацию международной компании.

Месяц назад журналисты OBOZ.UA также писали о череде расследований авторитетных украинских СМИ, hromadske, ТСН и других о роскошной жизни 30-летнего Кравца, который якобы нигде не работает и при этом ведет роскошный образ жизни, а также регулярно выезжает за границу, даже во время войны, он резко исчез с радаров. «Казалось, эта история уже себя исчерпала. Но недавно Кравец снова вернулся к старому ремеслу – очередным «разоблачениям» украинского бизнеса по заказу. Методы те же и, похоже, еще долго не потеряют актуальности. Деньги вероятно закончились так жизнь в Испании дорогая для данного персонажа. Как известно, деньги обладают свойством заканчиваться, а другого заработка у Кравца просто нет. При этом он даже не стесняется писать стоимость своих «услуг» прямо в описании канала «Джокер». Кравец отметил, что реклама стоит от $67 500, стоп на публикацию от $489 000, а удаление публикации от $33 600», - пишут журналисты.

На этот раз якобы целью «Джокера» стали владельцы компаний X-park-Юрий Зозуля и Париматч Эдуард Швиндлерман. Как рассказал в комментарии OBOZ.UA Юрий Зозуля компания против бизнеса скоординированная и массированная, длится более года и состоит из нескольких этапов: первым о X-park пишет «Джокер», обвиняя Зозулю в том, что он использует землю не по целевому назначению и с нарушением законодательства. Аналогично произошло и с компанией Париматч, их обвинили в работе на рф и неуплате налогов.

Журналисты также напомнили о якобы шантаже со стороны Романа Кравца таких компаний, как сервис заказа такси Uklon и других.

Ранее неизвестному Роману Кравцу посвятили даже отдельную страницу на Википедии на нескольких языках.