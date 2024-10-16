Ученые обнаружили на Марсе кое-что весьма странное

Эксперты из Европейского космического агентства выявили на Марсе кое-что очень странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что на южном полюсе «красной планеты» были обнаружены необычные темные объекты, которые выступают сквозь тающий лед.

Их нашли после изучения снимков марсианского региона Australe Scopuli от 2 апреля этого года.

Добавим, что эти кадры запечатлел орбитальный аппарат Mars Express.

На них были толстые слоистые отложения льда с включениями пыли, окружающей темные участки ландшафта.

Сообщается, что эти зоны покрыты многоугольными узорами, которые, как предполагается, образуются в ходе циклов замерзания и оттаивания в течение многих лет или даже столетий.

На снимках имеются веерообразные отложения размером от десятков метров до нескольких сотен метров и струи, созданные захваченным паром, прорывающимся через верхний тающий слой, перенося темную пыль с земли ниже.

Информируется, что, когда этот более темный материал оседает на поверхности, он поглощает больше солнечного света, заставляя марсианский лед таять быстрее.

Резюмируется, что изучение многочисленных ледяных образований на Марсе способно помочь ученым лучше понять историю климата этой планеты.

Ранее выяснилось, куда девалась атмосфера Марса.