Французы поведали о еще одном полезном свойстве кофе

Эксперты из университета Лилля во Франции поведали о еще одном полезном свойстве кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что более активное употребление этого напитка связано со снижением риска развития болезни Альцгеймера.

Во время опыта специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья и рационе питания людей старше 70 лет с легкими когнитивными нарушениями или на ранних стадиях болезни Альцгеймера.

Подопытных поделили на две группы в зависимости от объема потребляемого кофеина.

В итоге было установлено, что у добровольцев, употреблявших меньше кофеина, риск ухудшения памяти и других когнитивных функций был значительно увеличен.

Добавляется, что вероятность развития болезни Альцгеймера в этой группе оказалась сразу в 2,5 раза выше по сравнению с теми, кто потреблял больше кофеина.

Также ученые сделали анализ состава спинномозговой жидкости участников.

Оказалось, что у пациентов, потреблявших мало кофеина, наблюдалось снижение концентрации бета-амилоидных белков в ликворе.

Говорится, что это может служить биологическим маркером нейродегенерации, характерной для болезни Альцгеймера.

Резюмируется: «Чем меньше токсичных белков «выводит» спинномозговая жидкость, тем больше их остается в мозге».

Ранее австралийцы рассказали, как пить кофе и чай, чтобы не «заработать» инсульт.