Создан спрей для улучшения свойств памяти и снижения тревожности

Эксперты из Калифорнийского университета создали уникальный спрей. Он нужен для улучшения свойств памяти и снижения тревожности.

В отчете ученых говорится о том, что данная инновационная терапия под названием COG-201 основана на применении РНК для подавления активности определенного серотонинового рецептора в мозге.

Американцы использовали енетическую технику РНК-интерференции для воздействия на рецептор серотонина 5-HT2A, который играет важную роль в регуляции настроения, тревожности и когнитивных функций.

Поясняется, что такая терапия проводилась с помощью назального спрея.

Для ее оценки были проведены опыты на крысах.

Специалисты оценили память и уровень тревожности грызунов с помощью общепринятых поведенческих тестов.

Оказалось в итоге, что животные, получавшие COG-201, продемонстрировали значительное улучшение памяти и снижение тревожного поведения.

Кроме этого выяснилось, что получавшие спрей крысы набрали на 22,5% больше баллов в тестах на память по сравнению с контрольной группой, которая показала отрицательный результат.

Информируется, что обработанные COG-201 животные также продемонстрировали снижение тревожного поведения в стрессовых условиях.

Резюмируется, что эффективность данного метода предстоит подтвердить на людях, поскольку структура и функции мозга грызунов существенно отличаются от человеческих.

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