Без электричества в Украине сидят 509 населенных пунктов в восьми областях

На утро среды, 16 октября, в Украине сохраняются серьезные проблемы с электричеством. Без него сидят 509 населенных пунктов в восьми областях.

Такие данные приводит «Укрэнерго».

Сообщается: «Из-за боевых действий новые обесточения в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях. По техническим причинам есть обесточенные потребители на Херсонщине, Николаевщине и Кировоградщине».

Также сказано о том, что по причине технических проблем обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей – нет света в Николаеве и Херсоне. В течение нескольких часов все потребители должны быть запитаны.

В то же время информируется, что потребление электроэнергии растет. Сегодня его уровень по состоянию на 9-30 был на 2,5% выше, чем в это время вчера.

Резюмируется: «В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00».

Ранее в НБУ спрогнозировали, какой будет ситуация с электричеством грядущей зимой.