Названы тренировки, которые улучшают работу мозга

Эксперты из департамента психологии и наук о мозге Калифорнийского университета в США озвучили тренировки, которые улучшают работу мозга. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что высокоинтенсивные интервальные тренировки и езда на велосипеде лучше всего подходят для улучшения работы мозга и исполнительных функций.

Сообщается, что тренировки улучшают когнитивные способности и способствуют нейрогенезу (процессу, посредством которого в мозге формируются новые нейроны).

Стремясь узнать, какие упражнения лучше всего улучшают когнитивные функции, ученые оценили тысячи опубликованных в 1995-2023-х годах научных работ на соответствующую тему.

Специалисты сконцентрировались на испытуемых в возрасте от 18 до 45 лет.

В итоге оказалось, что езда на велосипеде и высокоинтенсивные интервальные тренировки стали наиболее выраженный и последовательный эффект в улучшении памяти, внимания, исполнительной функции, скорости обработки информации и других когнитивных навыков.

Резюмируется, что короткие тренировки (продолжительностью менее получаса) приносили больше пользы, чем более длительные.

Ранее финны поведали о поразительной пользе хорового пения.