Составлен список самых вредных супов

Российский гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала самые вредные супы. Она составила их список.

По словам эксперта, это солянка, наваристые мясные супы с заправкой из масла, а также грибной и гороховый супы.

Поясняется, что в солянке повышенное содержание соли и много жира, а наваристые бульоны с заправкой из большого количества масла вызывают тяжесть в желудке.

В то же время, говорит специалист, грибной суп может вызвать вздутие и метеоризм, его не нужно есть детям и людям, страдающим заболеваниями ЖКТ.

Отмечается, что гороховый суп обычно варят с копченостями, что делает его тяжелым и калорийным, он может вызвать расстройство ЖКТ.

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