В Украине введут справочное значение курса

НБУ готовит нововведение. Финансовый регулятор объяснил, в чем оно заключается.

Так, в нашей стране введут справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12-00.

Добавляется, что официальный курс евро будет рассчитываться как средний период.

Сообщается, что справочный курс евро был разработан по просьбе участников рынка в сотрудничестве с экспертом международной технической помощи.

Сказано, что его актуальность обусловлена растущим весом операций в евро на валютном рынке нашей страны.

Поясняется, что планируется проводить его расчет ежедневно путем перемножения справочного курса гривны к доллару США по состоянию на полдень и среднего значения котировок BFIX доллар/евро, рассчитанного с 10-30 до 12-00.

Кроме этого, финансисты собираются изменить методологию расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цены банковских металлов с применением подходов, аналогичных расчету справочного курса гривны к евро по состоянию на полдень.

Сегодня данные курсы рассчитываются по состоянию на конкретный момент, а не как среднее значение за определенный период времени.

Информируется следующее: «Учитывая это официальный курс гривны к евро, а также другим валютам (кроме доллара США) и учетную цену банковских металлов рекомендовано рассчитывать по той же методологии, как и справочное значение курса гривны к евро по состоянию на 12-00, однако по состоянию на 15-00».

Отмечается, НБУ желает отказаться от практики установления курсов некоторых валют ежемесячно.

Поясняется, что создание много лет назад двух перечней валют (ежедневного и ежемесячного) для расчета официального курса обосновывалось техническими сложностями ежедневного учета официального курса в широкий перечень валют.

Со временем уровень автоматизации расчетов значительно повысился, что уменьшило операционные ограничения и риски ежедневного расчета официального курса для любого перечня валют.

Украинцам рассказали: «Учитывая это, а также учитывая международный опыт, предлагается сформировать одну ежедневную корзину валют для установления официального курса. В нее будут входить иностранные валюты первой группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, по данным платежного баланса в предыдущем году обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной».

Резюмируется: «Указанный перечень будет корректироваться раз в три года на основании актуальных статистических данных по товарообороту. Одновременно будет сохраняться возможность корректировать этот перечень чаще, если по входящим в него валютам товарооборот с Украиной снизится ниже уровня 90%».

Ранее мы писали, что резервы Украины снова снизились.