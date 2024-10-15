В Украине сильно похолодает – названа дата

В Украине продолжает холодать. О том, чего ждать от небесной канцелярии, поведала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, существенные метаморфозы ожидаются уже в среду, 16 октября.

Так, в западных областях ночью прогнозируются заморозки от 3 мороза до 0, днем ​​тут будет плюс 9-12, а на Закарпатье до 16 тепла.

При этом на севере нашей страны прогнозируют периодические дожди, температура составит плюс 8-11.

Отмечается, что в центральных областях тоже прогнозируются дожди, днем тут будет 9-13 тепла.

На востоке Украины пройдут дожди, температура воздуха составит плюс 11-14 .

На юге также будет весьма мокро, ожидается 11-16 тепла.

В Киеве прогнозируется облачная влажная погода. Ночью плюс 3-4, а днем ​в районе 10 тепла.

Некоторые подробности поведали в ГСЧС, где говорят о втором (оранжевом) уровне опасности из-за заморозков от минус 5 до 0, которые охватят большинство регионов нашей страны уже с четверга, 17 октября.

Добавляется, что наибольшее похолодание ожидается в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в северных и западных регионах.

Украинцев призывают внимательно следить за погодой в горных районах.

Ранее мы писали, что погода негативно повлияла на ситуацию с электричеством в Украине.