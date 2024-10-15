У Израиля возникли большие проблемы с ПВО

У Израиля возникли серьезные проблемы с ПВО – страна испытывает дефицит ракет-перехватчиков. Об этом пишет издание Financial Times.

Так, в публикации цитируют слова бывшей чиновницы из США, занимавшейся Ближним Востоком, Даны Строул: «Проблема Израиля с боеприпасами серьезна. Если Иран ответит на атаку Израиля и «Хезболла» тоже присоединится, израильская ПВО будет растянута».

Она подчеркнула: «США не могут продолжать поставки Украине и Израилю с такой же скоростью».

В то же время, генеральный директор государственного концерна «Авиационная промышленность Израиля» Боаз Леви сказал, что предприятие работает в три смены, а некоторые линии круглосуточно, чтобы добиваться необходимых объемов производства.

Он признал: «Не секрет, что нам нужно пополнять запасы».

Ранее мы писали, что Байден не верит в большую войну на Ближнем Востоке.