Погода негативно повлияла на ситуацию с электричеством в Украине

Из-за пришедшего в нашу страну похолодания в Украине растет потребление электроэнергии. О ситуации на вторник, 15 октября, сообщает «Укрэнерго».

Информируется о том, что сегодня утром он был сразу на 3% выше, чем накануне.

Отмечается: «В понедельник, 14 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,3% выше, чем в предыдущий рабочий день – в пятницу, 11 октября. Причина такой динамики это снижение температуры воздуха на всей территории Украины».

Украинцам напоминают, что в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, в связи с чем людей просят пользоваться мощными электроприборами в период эффективной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00.

Также добавляется, что на сегодняшнее утро в результате боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 495 населенных пунктов.

Резюмируется: «Из-за боевых действий новые обесточения в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях. По техническим причинам есть обесточенные потребители в Сумской, Запорожской и Киевской областях».

Ранее в НБУ спрогнозировали, какой будет ситуация с электричеством грядущей зимой.