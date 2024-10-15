Трамп заявил, что у Харрис «что-то не так» с головой

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обрушился с новой критикой на свой конкурентку демократку Камалу Харрис. Он усомнился в ее умственных способностях.

У себя на страничке в социальной сети Truth Social политик написал: «Я считаю, это очень важно, чтобы Камала Харрис прошла тест на когнитивную выносливость и остроту ума. Ее действия заставили многих думать, что с ней что-то не так».

Бывший глава государства вспомнил о том, как телеканал CBS отредактировал в финальной версии интервью вице-президента один из ответов, который первоначально представлялся недостаточно ясным.

Республиканец добавил: «Она смертельно медленная, когда отвечает даже на самые простые вопросы».

Дональд Трамп резюмировал, что после четырех лет под руководством Джо Байдена его страна не должна проходить через такой же опыт снова.

Ранее был вычислен вероятный победитель президентских выборов в США.