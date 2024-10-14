Украинцы продолжают массово сидеть без электричества – актуальная ситуация

На утро понедельника, 14 октября, в Украине сохранялись серьезные проблемы с электричеством. Полностью или частично обесточенными были 553 населенных пункта в восьми областях нашей страны.
Об этом информирует «Укрэнерго».
Энергетики говорят: «Из-за боевых действий новые обесточения были в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской областях».
Также отмечается, что из-за последствий непогоды на утро были обесточены 30 населенных пунктов в Днепропетровской, Черниговской и Волынской областях.
Кроме этого, как сообщается, по техническим причинам есть обесточенные потребители в Кировоградской и Запорожской областях.
Сказано, что нынешнее потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям.
Так, сегодня его уровень по состоянию на 9-30 был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня, то есть в пятницу, 11 октября.
Накануне же, в воскресенье, 13 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером – он был на 4,2% выше, чем в прошлое воскресенье, 6 октября.
Поясняется, что причина такой динамики – похолодание в большинстве регионов.
Указывается: «В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00».
Резюмируется, что сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6367 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1339 МВт.
Ранее в НБУ спрогнозировали, какой будет ситуация с электричеством грядущей зимой.