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Новости > Украинцы продолжают массово сидеть без электричества – актуальная ситуация

Украинцы продолжают массово сидеть без электричества – актуальная ситуация

Агата Кловская
14.10.24 13:13
180
Украинцы продолжают массово сидеть без электричества – актуальная ситуация

На утро понедельника, 14 октября, в Украине сохранялись серьезные проблемы с электричеством. Полностью или частично обесточенными были 553 населенных пункта в восьми областях нашей страны.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Энергетики говорят: «Из-за боевых действий новые обесточения были в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской областях».

Также отмечается, что из-за последствий непогоды на утро были обесточены 30 населенных пунктов в Днепропетровской, Черниговской и Волынской областях.

Кроме этого, как сообщается, по техническим причинам есть обесточенные потребители в Кировоградской и Запорожской областях.

Сказано, что нынешнее потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям.

Так, сегодня его уровень по состоянию на 9-30 был таким же, как в это время предыдущего рабочего дня, то есть в пятницу, 11 октября.

Накануне же, в воскресенье, 13 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером – он был на 4,2% выше, чем в прошлое воскресенье, 6 октября.

Поясняется, что причина такой динамики – похолодание в большинстве регионов.

Указывается: «В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций с 10-00 до 16-00».

Резюмируется, что сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 6367 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1339 МВт.

Ранее в НБУ спрогнозировали, какой будет ситуация с электричеством грядущей зимой.

Тэги: общество, электричество, новости Украины

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