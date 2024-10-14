Британцы рассказали, как примирить кошек и собак

Эксперты из британской благотворительной организации помощи животным Dogs Trust поведали о том, как примирить кошек и собак. Дали дельные советы.

Они рассказали, как сделать так, чтобы предотвратить конфликты между собакой и кошкой при появлении в доме нового питомца.

Так, указывается, что ключ к примирению животных лежит в постепенном представлении их друг другу.

Было установлено, что 20,1% владельцев домашних животных знакомят своего нового щенка со своими существующими кошками немедленно, а 18,9% делают это менее чем за два часа.

Информируется, что поэтапное знакомство щенков и кошек значительно повышает вероятность того, что они поладят.

Сообщается, что щенки, которых знакомят с кошками более одного дня (особенно младше двенадцати недель), ведут себя спокойнее и дружелюбнее, что может способствовать формированию более гармоничных отношений между животными.

Подчеркивается, что 90% щенков демонстрировали «нежелательное» поведение, когда впервые видели кошку. Животные проявляли агрессию или пытались начать игру.

Хозяевам советуют на первых порах сдерживать активность молодой собаки, поощряя ее вести себя спокойно в присутствии кошки.

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