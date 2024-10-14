Оспа обезьян продолжает «расползаться» по Африке

Оспа обезьян продолжает распространяться по Африке. На этот раз зараза добралась до Зимбабве, где выявили первых двух больных.
Информацию подтвердил президент страны Эммерсон Мнангагва.
Уточняется, что заразились одиннадцатилетний мальчик и двадцатичетырехлетний мужчина.
Сейчас их изолировали.
Добавляется, что ребенок контактировал как минимум с семью людьми – в августе он посетил ЮАР.
Мужчина же подхватил заразу в Танзании.
Справка:
Основными симптомами оспы обезьян являются кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении двух-четырех недель. Они также могут сопровождаться лихорадкой, головной болью, болями в мышцах, болью в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.
Ранее оспа обезьян добралась до еще одной африканской страны.