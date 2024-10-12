Deepnude: инструмент для «раздевания» девушек заражает компьютеры

Зеленский раскрыл детали переговоров в Ватикане
Объявлен лауреат Нобелевской премии мира-2024
Зеленский прибыл на переговоры в Ватикан
Российские войска продвинулись на Курщине, — ISW
В российском плену умерла журналистка Виктория Рощина
Зеленский дал четкий ответ, обсуждается ли прекращение огня в обмен на гарантии Запада
«Укрэнерго» дало прогноз по отключениям света на 11 октября
Зеленский и Стармер обсудили План победы
Из Донбасса с начала полномасштабной войны эвакуировали почти 1,2 млн гражданских
Зеленский прибыл в Лондон