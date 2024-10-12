Deepnude: инструмент для «раздевания» девушек заражает компьютеры

Российские хакеры используют «ИИ-генераторы Deepnude» — ПО для создания обнаженных изображений девушек после загрузки их фотографий — с целью заразить вирусами устройства пользователей. Об этом говорится в отчете фирмы по безопасности Silent Push.

По информации экспертов, хакерская группа FIN7 создала как минимум семь веб-сайтов и разместила на них предложение воспользоваться инструментом для «раздевания» девушек Deepnude.

Потенциальным жертвам предлагается скачать вредоносные файлы Deepnude, которые могут скомпрометировать учетные данные или установить на устройство программы-вымогатели.