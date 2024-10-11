Бизнес Фиалы, владеющего «УП», продолжает работать в Крыму, – финансовые отчеты Arricano

Компании чешского бизнесмена Томаша Фиалы, владеющего интернет-изданием «Украинская правда», после аннексии Крыма продолжили работать на временно оккупированном полуострове и платили налоги в бюджет России. Такие действия можно расценивать как пособничество государству-агрессору, а это уже ст. 111-2 Уголовного кодекса. Об этом пишет "Закон и бизнес".

Комментируя заявление Украинской правды, издание напомнило, что Фиала является конечным бенефициаром группы компаний Arricano.

И о том, что группа продлила незаконный бизнес в оккупированном Симферополе даже в 2022 году, свидетельствуют отчеты Arricano Real Estate Plc (зарегистрированная на Кипре), опубликованные на Лондонской фондовой бирже Interim Statement.

"По состоянию на 30 июня 2022 года Группа работает с торговыми центрами в Киеве, Симферополе, Запорожье и Кривом Роге", - говорится в отчете.

Соответственно, функциональной валютой компании является американский доллар, а также украинская гривна и российский рубль. И в этой связи в отчете описываются особенности налоговой системы РФ как условия для ведения бизнеса.

В частности, по данным СМИ, в состав группы Arricano входит ООО «Вояж-Крым». Эта компания выступала заказчиком строительства второй очереди торгово-развлекательного комплекса «Южная Галерея» в Симферополе, открытой в 2014 году. После оккупации Крыма компания была перерегистрирована согласно законодательству РФ (ИНН 9102055630). Она стала на учет в федеральной налоговой службе России и начала платить налоги.

И даже после полномасштабного вторжения россии в Украину кипрская компания Фиалы продолжала отчислять средства в российский бюджет, которые шли на финансирование войны и изготовление оружия, и одновременно на функционирование медиа-холдинга в Украине – NV, УП и т.д.