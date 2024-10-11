На Харьковщине впервые за 12 лет обнаружили случай лихорадки Западного Нила

Первый за 12 лет зарегистрировали случай заболевания лихорадкой Западного Нила в сентябре на Харьковщине. Пациентка, которая инфицировалась за границей, продолжает лечение. Об этом сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота.

«Больная инфицировалась во время поездок по странам Европы. Она путешествовала в Польше, Болгарии, Греции, также была в Турции. В Харьков вернулась уже с клиническими проявлениями заболевания», — сообщила она.

По ее данным, больная еще находится в инфекционной больнице, имеет положительную динамику выздоровления.

Предыдущий зарегистрированный случай был завозным, тогда жительница Харьковщины инфицировалась, находясь в Греции.

На территории Харьковской области природные очаги не обнаружены, хотя условия для их формирования имеются, отмечает специалист.

За восемь месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано 28 случаев заболевания (за аналогичный период 2023 — 6).

Напомним, в Хмельницком от лихорадки Западного Нила умерла женщина.