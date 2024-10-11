В Херсонской области продлевают комендантский час

В Херсонской области с 15 октября продлевают комендантский час. Он продлится с 20 часов до 6 часов. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин со ссылкой на решение Совета обороны региона.

Решение принято в связи с уменьшением светового дня и безопасностью граждан.

Также во время заседания Совета обороны области обсудили ход мобилизационной кампании и работу военно-врачебных комиссий.

По словам Прокудина, согласно решению правительства, необходимо провести аудит «критических» предприятий, имеющих право на бронирование работников, в области будут созданы специальные комиссии, в состав которых войдут представители правоохранительных органов.

Кроме того, принято решение предоставить разрешение Херсонской ГВА приобрести необходимые услуги по инженерному проектированию, капитальному и текущему ремонту защитных сооружений, которые находятся в форме собственности ОСМД. Также будут приобретены десять уличных укрытий, кроме того, рассмотрели возможность строительства укрытия в Херсонском и Бериславском районах.

Также глава ОВА сообщил, что для обеспечения питьевой водой жителей Новорайска и Красного Маяка будет произведена закупка работ по строительству восьми артезианских скважин.

Напомним, в Покровске значительно усилили комендантский час.