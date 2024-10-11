В Киеве за неделю зафиксированы две смерти из-за COVID-19

В период х 30 сентября по 6 октября в Киеве было зафиксировано 196 новых случаев заболевания COVID-19, 47 из них — у детей. Также медики зарегистрировали два летальных случая, возникших вследствии осложнений заболевания. Об этом Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний сообщает в Facebook.

«Уровень заболеваемости за последнюю неделю уменьшился по сравнению с предыдущей, но отмечается незначительное увеличение инфицированных среди детского населения. Также наблюдается тенденция к уменьшению общего количества госпитализированных», — отметили медики.

Они призывали граждан быть бдительными и соблюдать все рекомендации, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Всего с начала года в столице зафиксировали 12 336 больных COVID-19. 77 из них умерли в результате осложнений, вызванных болезнью.

Напомним, в Украине показатели заболеваемости ОРВИ выросли почти на четверть.