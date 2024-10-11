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Новости > Зеленский прибыл на переговоры в Ватикан

Зеленский прибыл на переговоры в Ватикан

Агата Кловская
11.10.24 13:38
53
Зеленский прибыл на переговоры в Ватикан

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на аудиенцию у Папы Римского Франциска. Об этом сообщило итальянское агентство АNSA.

«Это третий визит Зеленского в Ватикан после аудиенций Папы 8 февраля 2020 и 13 мая 2023 года. Франциск и президент Украины также виделись на двусторонней встрече 14 июня по случаю саммита G7 в Борго Эгнация в Апулии», — говорится в сообщении.

Указано, что перед встречей с Зеленским утром Папа принял премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Агентство Agence France-Presse также транслировало прибытие Зеленского в Ватикан.

Напомним, Зеленский дал четкий ответ, обсуждается ли прекращение огня в обмен на гарантии Запада.

Тэги: Ватикан, Владимир Зеленский

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