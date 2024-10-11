Российские войска продвинулись на Курщине, — ISW

Российские войска продвинулись на главном украинском выступе в Курской области РФ. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW), анализируя обстановку.

«Российские войска недавно продвинулись на главном украинском выступе в Курской области. Геолокационные кадры, обнародованные 7 октября, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в восточной части Обуховки (юго-востоку от Корнева)», — говорится в отчете.

Утверждается, что российские силы захватили Покровский (южнее Коренево) и продвинулись к Зеленому Пути (юго-востоку от Корнево), а также захватили Новую Сорочину (к северу от Суджи) и продвинулись в районе Черкасской Конопельки (юго-восточнее Суджи).

«Однако ISW не нашел визуальных доказательств, подтверждающих эти заявления», — подчеркнули аналитики.

В то же время аналитики, приводя данные по состоянию на 10 октября, пишут, что «украинские войска продолжали наступательные операции на главном украинском выступе в Курской области юго-восточнее Коренево в районе Любимовки и восточнее Коренево в районе Камышевки, однако не достигли подтвержденных успехов в этом районе».

Также ISW пишет, что «украинские силы продолжили наступательные операции в Глушковском районе западнее главного украинского выступа в Курской области 10 октября, но не достигли подтвержденных успехов в этом районе. Российские источники утверждают, что подразделения российской 106 воздушно-десантной (ВДД) дивизии отбили украинскую атаку в районе Веселого (южнее Глушково)».

В свою очередь, информационный ресурс DeepState вечером в пятницу сообщил, что войска РФ продавили левый фланг Сил обороны Украины в Курской области.

«Крайне ужасный день сегодня в районе Новоивановки: вступать в бой пришлось артиллеристам и дронарям. Враг за последнее время стянул немало техники и живой силы. Первые попытки хоть и добились тактического успеха у Снагости, но со временем были полностью остановлены. До сегодняшнего дня», — говорится в сообщении.

Утверждается, что враг сейчас пытается закрепиться в районе Новоивановки и Зеленого Пути.

«Сформировалась крайне ненадежная тактическая обстановка для смежных подразделений на север... Очень надеемся, что окружений удастся избежать», — пишут аналитики DeepState.

Напомним, РФ держит в Курской области 37 тысяч солдат и хочет до 15 октября вытеснить ВСУ.