Сборная Украины получила еще две пробоины перед матчами Лиги наций

Полузащитник донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко и вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев пропустят матч сборной Украины против команды Грузии в Лиге наций. Об этом стало известно после обнародования окончательной заявки «сине-желтых» на игру.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Потрошитель (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), Александр Тимчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сваток ( Остин, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все — Динамо Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — Полесье), Иван Калюжный (Александрия), Михаил Мудрик (Челси, Англия).

Нападающие: Артём Довбик (Рома, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Отметим, ближайшие матчи Лиги наций по разным причинам пропустят также лидеры команды Владимир Бражко, Виктор Цыганков, Виталий Мыколенко, Андрей Лунин, а также Андрей Ярмоленко.

Напомним, эксперты оценили шансы сборной Украины выиграть Чемпионат мира по футболу.