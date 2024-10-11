Цукерберг стал вторым самым богатым человеком в мире

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг опередил Джеффа Безоса и Бернара Арно и поднялся на вторую позицию в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaire Index с личным состоянием в 211 млрд долларов. Об этом пишет CNN.

С начала 2024 года состояние Цукерберга выросло на 78,1 млрд, долларов за последние 12 месяцев — на 82,6 млрд. дол.

Состояние Цукерберга растет благодаря акциям Meta, которые подорожали на 72% с начала года до рекордных 595 долларов. Meta управляет популярными социальными сетями Facebook, Instagram и Threads, а также приложением для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp.

При этом, выступая 25 сентября на мероприятии Meta Connect 2024, Цукерберг заявил, что у Meta AI есть все шансы стать самым популярным помощником в мире.

«У нас почти 500 миллионов активных пользователей в месяц, и мы еще даже не запустились в некоторых крупных странах», — сказал Цукерберг, имея в виду страны Европейского Союза.

Цукерберг не единственный технологический магнат, состояние которого резко возросло в этом году. Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, и Ларри Эллисон, соучредитель Oracle, в 2024 году увеличили свое состояние на 63,5 млрд дол. и 55,9 млрд долларов соответственно.

Самым богатым человеком в мире остается Илон Маск с состоянием в 263 млрд долларов.

Напомним, у Цукерберга возникли серьезные проблемы с европейскими властями.