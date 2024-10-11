Назван потенциальный соперник для победителя реванша Усик — Фьюри

После второго противостояния между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри болельщики должны снова увидеть объединительный бой за все титулы супертяжелого дивизиона. Так считает известный промоутер Боб Арум.

По словам функционера, кто бы ни победил в бою украинца и британца, о следующем бое должен договариваться именно с Даниэлем Дюбуа.

«Этот бой имеет большой смысл. Неважно кто победит, Усик или Фьюри. Могу сказать, что если победит Тайсон, то этот поединок будет иметь колоссальный успех в Великобритании. Этим ребятам место на Уэмбли. Это будет огромное событие. Если победит Усик, основываясь на разногласиях в первом бою с Даниэлем, я думаю, что это тоже масштабное событие. Так что победитель должен сразиться с Дюбуа», — приводит слова Арума BoxNation.

Напомним, Тайсон Фьюри снова принялся угрожать Александру Усику и его команде в соцсети.