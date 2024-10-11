Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отказался от предложения по новому раунду дебатов со своей соперницей-демократкой Камалой Харрис в конце октября. Об этом политик сообщил в своей социальной сети Truth.

Трамп аргументировал свой отказ тем, что он «выиграл» предыдущие два раунда дебатов — против Джо Байдена и Харрис, а его напарник по кампании Джей Ди Вэнс «легко победил» Тима Уолза.

По словам экс-президента США, он «лидирует в опросах», и что «с каждым днем ​​отрыв становится больше», а также заявил о своем «лидерстве» во всех ключевых штатах.

«Первое, что делает боксер, проиграв бой, требует реванша. Сейчас уже очень поздно, процесс голосования уже начался — никакого реванша не будет! Кроме того, Камала вчера четко заявила, что не будет делать отличного от Джо Байдена, так что дебатировать не о чем», — заявил Трамп.

Пост Трампа появился после того, как телеканал Fox News предложил провести новый раунд дебатов между кандидатами в президенты США.

Напомним, Трамп и Харрис обменялись колкостями во время дебатов.