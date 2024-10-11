Зеленский представил Макрону план победы и заявил о Саммите мира в ноябре

Украинский президент Владимир Зеленский представил план победы Украины своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону. Это произошло во время его визита во Францию. Об этом шла речь на брифинге во дворе Елисейского дворца.

«Сегодня я рассказал президенту Макрону наш план, план победы, а также другие инициативы, как на поле боя, так и в управлении», — пояснил Зеленский.

Он также ответил на вопросы журналистов о подготовке к следующему Саммиту мира.

«Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. По точной дате — я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили», — подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский дал четкий ответ, обсуждается ли прекращение огня в обмен на гарантии Запада.