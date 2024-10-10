Под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке

В Софиевской Борщаговке, в пригороде Киева, произошел взрыв на девятом этаже, приведший к пожару жилого комплекса. Никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
Около 13 часов в полицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых комплексов на девятом этаже раздался взрыв с последующим возгоранием. Пожар был ликвидирован работниками ГСЧС.
В результате пожара жилое помещение выгорело полностью. Пострадавших нет. Причина взрыва устанавливается.
На месте происшествия работают правоохранители и другие профильные службы.
Напомним, в Киеве прогремел взрыв в многоэтажке.