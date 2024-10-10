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Новости > Зеленский и Стармер обсудили План победы

Зеленский и Стармер обсудили План победы

Агата Кловская
10.10.24 16:21
112
Зеленский и Стармер обсудили План победы

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали Плана победы. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

«План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом. Это мостик ко второму Саммиту мира. Украина может вести переговоры только с сильной позиции», — сказал Зеленский.

Лидеры договорились проработать план вместе с союзниками — прежде всего, что касается военного усиления Украины.

Также президент отметил, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.

Зеленский поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности, дальнобойным оружием. Но отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь территории РФ.

Кроме того, во время встречи обсудили предстоящую оборонную и финансовую помощь. Кир Стармер заверил, что Британия и дальше будет сохранять лидерскую роль в поддержке Украины.

«Очень важно, что мы можем продемонстрировать Украине нашу неизменную преданность и поддержку. Это столь важная борьба для вас и для всех нас», — подчеркнул глава британского правительства.

Также в Лондоне прошла трехсторонняя встреча Зеленского, Стармера и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

«Ключевые темы переговоров — евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. По словам Президента, именно это создаст лучшие условия для восстановления справедливого мира», — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский прибыл в Лондон.

Тэги: Владимир Зеленский, Кир Стармер, план победы

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