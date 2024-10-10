Из Донбасса с начала полномасштабной войны эвакуировали почти 1,2 млн гражданских

С территории Донецкой области, которая остается под контролем украинской власти, с начала полномасштабного вторжения РФ было эвакуировано 1,161 млн гражданских. Об этом сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин на онлайн-брифинге 10 октября.

По его словам, среди эвакуированных — 185,5 тыс. детей и около 46 тыс. человек с инвалидностью.

Петлин добавил, что жители Донбасса с начала войны эвакуировались с помощью власти, добровольческих формирований, волонтеров, а также самостоятельно.

Сейчас эвакуация продолжается, ведь на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области до сих пор остается около 335 тыс. человек.

Напомним, последние жители Торецка отказываются уезжать.