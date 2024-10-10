В России упал учебно-боевой самолет Як-130

В России разбился учебно-боевой самолет Як-130. Авария произошла в четверг, 10 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Экстренные службы РФ утверждают, что самолет упал на границы между Калмыкией и Волгоградской областью.

В сети россияне пишут, что Як-130 упал во время тренировочного полета. Предварительная причина аварии — отказ техники. РосСМИ утверждают, что пилот самолета катапультировался и выжил.

Як-130 — это учебно-боевой самолет для подготовки пилотов. Как утверждают россияне, борт способен выполнять маневры, присущие истребителям четвертого и пятого поколений. В боевой модификации применяется как легкий ударный самолет.

Як-130 производят на Иркутском авиационном заводе, принадлежащем «Ростеху».

Напомним, в российском Иваново рухнул Ил-76.