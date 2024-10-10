Стало известно, кто получил Нобелевскую премию-2024 по литературе

Нобелевский комитет 10 октября объявил лауреата премии по литературе. Ею стала южнокорейская писательница Хан Ган «за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

По завещанию Альфреда Нобеля лауреатом по литературе должен быть человек, который создал «самые выдающиеся работы в направлении идеализма». При этом первоначальное требование рассматривать только те работы, которые были созданы в предшествующем году награды, было изменено, чтобы работы могли быть рассмотрены, если их значение было признано лишь недавно.

Почти каждый год Нобелевская премия по литературе присуждается одному человеку. Лишь несколько раз она была разделена между двумя авторами: в 1904, 1917, 1966 и 1974 годах.

Напомним, стали известны лауреаты Нобелевской премии-2024 по химии.