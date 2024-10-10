Генсек НАТО прогнозирует «самую тяжелую зиму» для Украины

Украина — на пороге строжайшей зимы с начала полномасштабного вторжения России, потому что Москва продолжает атаковать критически важную энергетическую инфраструктуру страны. Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте.

«НАТО должно и будет делать больше, чтобы помочь Украине. Чем больше военной поддержки мы предоставим, тем быстрее закончится эта война», — подчеркнул чиновник.

По его словам, помощь от стран НАТО «жизненно важна для того, чтобы Украина продолжала борьбу».

Он назвал ситуацию на фронте сложной для Украины: хотя ВСУ удерживают часть Курской области России, но россияне продолжают медленно продвигаться на Донбассе, однако указывает и на астрономические потери российского агрессора.

«Насколько мне известно, они ежедневно теряют 1000 убитыми и ранеными. Это в дополнение к 500 000 уже убитым и раненым. Но что я увидел за годы с конца февраля 2022 года, что украинцы снова и снова показывают, что с их храбростью и творческим подходом, они могут сопротивляться российским силам. Они это сделали и будут делать в будущем, но им нужна наша помощь, и она нужна теперь», — подчеркнул Рютте.

Напомним, энергетики призвали украинцев бережно потреблять свет 10 октября.