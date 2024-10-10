В Украине показатели заболеваемости ОРВИ выросли почти на четверть

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщил, что за первую неделю эпидемического сезона в Украине зарегистрировано 114 487 случаев заболевания гриппом и ОРВИ.

«Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ составляет 356,0 на 100 000 населения, что на 26,3% меньше эпидемического порога, рассчитанного для Украины, и на 22,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого эпидемического сезона», — отмечают в ЦОЗ.

Более 61% среди общего числа заболевших ОРВИ, в том числе гриппом и COVID-19, составляют дети до 17 лет.

С 30 сентября по 6 октября госпитализировано 2 826 человек (2,5% от общего количества больных ОРВИ), из них 1 678 детей до 17 лет, что составляет 59,4% всех госпитализированных. Ни один летальный случай в результате гриппа зарегистрирован не был.

Однако за этот период зарегистрировано 11 случаев смерти лиц, получивших положительный результат теста на COVID-19. Все умершие — взрослые в возрасте 39-87 лет, не делавшие профилактических прививок против COVID-19 в течение последних 12 месяцев.

В ЦОЗ отметили, что за неделю против гриппа вакцинировались 5 763 человека, в том числе 2 378 из них — лица из групп медицинского и эпидемического рисков.

Напомним, в Киеве растет смертность он коронавируса.