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Новости > Приглашение в НАТО — пункт Плана победы, — Зеленский

Приглашение в НАТО — пункт Плана победы, — Зеленский

Агата Кловская
10.10.24 11:46
144
Приглашение в НАТО — пункт Плана победы, — Зеленский

План победы рассчитан на усиление Украины, один из его пунктов предполагает вступление Украины в НАТО и ее будущее членство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Саммите Украина — Юго-Восточная Европа.

«Что касается НАТО в целом. Да, есть такой пункт в Плане победы. Как я и сказал, План рассчитан на усиление Украины. В этом не может быть скепсиса со стороны партнеров, по моему мнению — если они не боятся РФ. Мы хотим обрести первый шаг — приглашение. Приглашение от Альянса не является членством в НАТО», — подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодня важно говорить об усилении украинских позиций.

«Не после войны, не через 10 лет, не через 30. Сейчас. Это усиление — это возможность быть сильным в этом политическом направлении во время тех или иных будущих переговоров», — подчеркнул украинский лидер.

Он также добавил, что страны, настроенные скептически, могут относиться скептически к членству Украины в НАТО и после войны.

«Мы их понимаем, поэтому говорим о приглашении. Если здесь и сейчас страны против, то они будут против и после этого. Поэтому хочется не их дипломатическую оценку, а реальный ответ. Если они хотят, чтобы эта война закончилась, то, значит, они поддержат наши предложения. Приглашение — часть этих предложений», — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский лично представит Шольцу План победы.

Тэги: Украина, НАТО, Владимир Зеленский, план победы

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