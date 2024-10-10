Последние жители Торецка отказываются уезжать, — ОВА

Никакого уцелевшего здания не осталось в городе Торецк Донецкой области. Однако в городе остаются около 1200 человек, которые не намерены уезжать. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона.

По его словам, условия жизни в городе ужасающие, а завоз гуманитарной помощи усложняется из-за постоянных обстрелов.

«Люди живут там в очень ужасных условиях. Никакого уцелевшего здания там не осталось. 1200 человек остается в городе и выезжать в них желания нет», — рассказал чиновник.

Ежедневные усилия полиции, ГСЧС и местных властей убедить жителей уехать не имеют успеха, потому что желающих покинуть город очень мало, добавил Филашкин.

Напомним, на Сумщине объявили принудительную эвакуацию еще из трех населенных пунктов.