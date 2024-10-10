Зеленский лично представит Шольцу План победы, — Bild

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, посетит столицу Германии. В Берлине украинский лидер должен встретиться с канцлером Олафом Шольцем и представить ему План победы. Об этом пишет Bild.

Две недели назад Зеленский ознакомил с документом президента США Джо Байдена.

План победы подразумевает стратегию, посредством которой Украина и ее союзники смогут заставить Путина закончить войну и сесть за стол переговоров.

Впервые представив свой план в США, Зеленский намерен ознакомить с ним европейских лидеров. После Берлина он совершит официальные визиты в Рим и Париж.

В столице Германии президент Украины намерен встретиться с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером для конфиденциальных переговоров.

Сначала предполагалось, что Шольц и Зеленский встретятся на базе Рамштайна в Германии в субботу, 12 октября. Однако поскольку президент Джо Байден остался в США из-за урагана «Милтон», то саммит перенесли на более поздний срок.

Напомним, Зеленский анонсировал документ о завершении войны.