Евросоюз согласовал кредит Украине на €35 млрд, — СМИ

Послы Евросоюза согласовали предоставление Украине кредита в размере 35 млрд евро, который будет погашен в счет замороженных российских активов. Об этом заявил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк на своем аккаунте в Х (ранее Twitter).

«Послы ЕС только что согласовали пакет помощи в размере 35 миллиардов евро для Украины на 2025 год», — говорится в его сообщении.

Журналист добавил, что послы так и не смогли согласовать продление санкций против активов центрального банка России на 36 месяцев вместо планируемых шести месяцев, потому что Венгрия выступает против такого решения.

Решение продлить санкции против центробанка РФ на 36 месяцев является необходимым условием для выделения Украине кредита в размере 50 млрд долларов, который обязались предоставить участники Большой семерки (G7). Это условие США.

Вашингтон таким образом хочет убедиться, что санкции Евросоюза, наложенные на российские активы, будут действовать до выплаты репараций Украине со стороны РФ.

Напомним, Венгрия заблокировала кредит Украине на 50 млрд евро до завершения выборов в США.