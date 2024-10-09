До конца года ФРГ вооружит Украину на €1,4 млрд

Германия планирует передать Украине пакеты военной помощи на общую сумму 1,4 млрд евро до конца 2024 года. Об этом сказал начальник специального штаба в Украине генерал-майор Кристиан Фрейдинг в интервью для RND, обнародованном в среду, 9 октября.

Он напомнил, что в сентябре Бундестаг утвердил дополнительные 400 млн евро на оружие для Украины в 2024 году, что позволит реализовать 50 различных проектов на общую сумму 1,4 млрд евро.

«Только что немецкий парламент выделил нам дополнительно 400 млн евро только на 2024 год, что позволит нам реализовать в этом году в общей сложности 50 проектов на общую сумму 1,4 млрд евро», — заявил он.

По словам Фрейдинга, речь идет о новых зенитных системах, «среднем двузначном количестве боевых машин пехоты и основных боевых танков и пяти-шестизначном количестве артиллерийских боеприпасов».

«Это действительно существенно», — заверил генерал-майор.

Напомним, в Германии заявили о новых поставках IRIS-T в Украину.