Сегодня, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Хорватию. Планирует встретиться с главой хорватского правительства Андреем Пленковичем, принять участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» и не только. Об этом сообщает Telegram-канал. президента Украины.

Как рассказал президент, во время встречи с Пленковичем, стороны поднимут вопросы:

— продолжения оборонного сотрудничества;

— реабилитации военных Сил обороны Украины, которые были ранены на передовой;

— восстановление Украины.

В частности, на саммите в формате «Украина плюс 12 стран» планируют обсудить международные усилия ради приближения мира и реализации украинской формулы мира, а также совместное с партнерами реагирование на вызовы безопасности и взаимодействие на пути к Евросоюзу и НАТО.

Напомним, президент Хорватии неоднозначно высказался по поводу войны в Украине.