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Новости > Стали известны лауреаты Нобелевской премии-2024 по химии

Стали известны лауреаты Нобелевской премии-2024 по химии

Агата Кловская
09.10.24 14:46
152
Стали известны лауреаты Нобелевской премии-2024 по химии

Нобелевский комитет в среду, 9 октября, назвал лауреатов премии в области химии. Одну половину премии решили присудить Дэвиду Бейкеру «за вычислительный дизайн белка», а другую половину Демису Гассабису и Джону Джумперу «за предвидение структуры белка». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Так, американскому биохимику Дэвиду Бейкеру удалось создать совершенно новые виды белков. Британский исследователь Демис Гассабис и американский ученый Джон Джумпер разработали модель искусственного интеллекта для решения 50-летней проблемы: прогнозирование сложных структур белков. Эти открытия обладают огромным потенциалом.

Разнообразие жизни свидетельствует об удивительной способности белков как химических инструментов. Они контролируют и управляют всеми химическими реакциями, которые вместе являются основой жизни. Белки также функционируют как гормоны, сигнальные вещества, антитела и составляющие разных тканей.

Белки обычно состоят из 20 разных аминокислот, которые можно назвать строительными блоками жизни. В 2003 году Бейкеру удалось использовать эти блоки для разработки нового белка, который не был похож ни на один другой. С тех пор его исследовательская группа создавала одно за другим творения, включая белки, которые можно использовать как фармацевтические препараты, вакцины, наноматериалы и крошечные сенсоры.

Второе открытие касается предсказания белковых структур. В белках аминокислоты соединены вместе в свертывающиеся длинные нити, образуя трехмерную структуру, которая является решающей для функции белка. С 1970-х годов исследователи пытались предусмотреть структуру белков по аминокислотным последовательностям, но это было тяжело. Однако четыре года назад произошел ошеломляющий прорыв.

В 2020 году Гассабис и Джумпер представили модель искусственного интеллекта под названием AlphaFold2. С помощью которой они смогли предусмотреть структуру практически всех 200 миллионов белков, идентифицируемых исследователями.

С момента прорыва AlphaFold2 использовали более 2 миллионов человек из 190 стран. Среди множества научных применений исследователи теперь могут лучше понять устойчивость к антибиотикам и создать изображения ферментов, которые могут разлагать пластик.

Нобелевская премия по химии — высшая награда за научные достижения в области химии, которую ежегодно присуждает Шведская королевская академия наук в Стокгольме.

Кандидатов в лауреаты премии выдвигает Нобелевский комитет по химии. Премия является одной из пяти основанных, согласно завещанию шведского предпринимателя, изобретателя динамита и филантропа Альфреда Нобеля, в конце XIX века.

Химия была важнейшей частью в собственных работах Нобеля. Развитие его изобретений, а также технологические процессы, которыми он использовал, основывались на знаниях химии. Именно поэтому эта наука стала второй областью, о которой Нобель упомянул в своем завещании.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали американцы Мунг Бавенди, Луис Брюс, а также россиянин Алексей Екимов. Им присудили премию за открытие и синтез квантовых точек.

Наночастицы и квантовые точки обладают уникальными свойствами и распространяют свой свет с экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции, а их прозрачный свет может освещать опухолевые ткани для хирурга.

Напомним, названы лауреаты Нобелевской премии-2024 по физике.

Тэги: Нобелевская премия, химия

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