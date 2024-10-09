Заседание в формате «Рамштайн» могут отсрочить, — Пентагон

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате, которое должно было состояться 12 октября на немецкой авиабазе «Рамштайн», могут перенести. Об этом заявила спикер Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге.

Она напомнила, что президент Джо Байден отложил поездку на заседание в формате «Рамштайн» из-за урагана «Милтон».

Сингх также не исключила, что, учитывая обстоятельства, заседание в формате «Рамштайн» могут перенести и объединить его с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября. Окончательное решение пока отсутствует.

«Мы только сейчас это выясняем. Поэтому, когда появятся обновления, я обязательно их сообщу. Как вы знаете, президент только сегодня утром отменил свое путешествие. Поэтому мы работаем с этими деталями. Сообщим, когда будем знать больше», — сказала представитель Пентагона.

Напомним, президент США Джо Байден отложил визит в Германию из-за угрозы нового мощного урагана на юге США.