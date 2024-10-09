В Белгородской области эвакуируют два села

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков объявил об эвакуации жителей двух сел — Петровки и Соловьевки, которые находятся недалеко от границы с Харьковской областью Украины. Об этом он сообщил во вторник, 8 октября, уточнив, что решение было принято на заседании Оперативного штаба.

В частности, он написал, что села «закрывают на въезд и приступают к процедуре отселения».

Гладков заверил, что жителям предоставят другие дома, но детали не уточнил. Причиной такого решения он назвал «частые обстрелы».

В 2010 году в Петровцах проживало 413 человек, в Соловьевках — всего 46.

Напомним, в РФ решили вывезти часть жителей Курской области на оккупированные территории Украины.