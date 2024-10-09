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Новости > За сутки армия оккупантов потеряла в войне еще 1150 человек

За сутки армия оккупантов потеряла в войне еще 1150 человек

Александр Панько
09.10.24 09:58
99
За сутки армия оккупантов потеряла в войне еще 1150 человек

За последние сутки с 8 на 9 октября, россияне потеряли на фронте 1150 солдат, 11 боевых бронемашин и 55 единиц автомобильной техники. Такие данные приводит Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составили:

— личного состава — около 664 120 (+1150) человек ликвидировано;

— танков — 8944 (+4) ед.;

— боевых бронированных машин — 17 751 (+11) ед.;

— артиллерийских систем — 19 222 (+19) ед.;

— РСЗО — 1223 ед.;

— средства ПВО — 973 ед.;

— самолетов — 369 ед.;

— вертолетов — 328 ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 718 (+31) ед.;

— крылатых ракет — 2618 ед.;

— кораблей/катеров — 28 ед.;

— подводных лодок — 1 ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 26 240 (+55) ед.;

— специальной техники — 3385 (+12) ед.

В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника — БпЛа оперативно-тактического уровня и самолеты.

Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.

Напомним, Россия в сентябре понесла максимальные среднесуточные потери в войне.

Тэги: война в Украине, потери россиян в войне

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